Stabilito gemellaggio tra Yalta e Latakia

La firma dell'accordo è avvenuta a Latakia. Il documento è stato firmato dal vice sindaco di Yalta, Mikhail Antoshkin, e dal segretario generale della provincia di Latakia, Rafaat Mohammed.

"Nonostante il paese sia in guerra, il gemellaggio tra le nostre città dovrebbero svilupparsi proficuamente e progredire in tutte le aree di attività amministrativa ed economica delle due città turistiche. Yalta è pronta a fare tutto il necessario per sviluppare e rafforzare l'amicizia tra le nostre bellissime città… Siamo sempre pronti ad accettare e sostenere i fratelli siriani nella nostra bella città", ha detto Antoshkin.

In entrambe le città per commemorare l'evento è stato piantato un viale di ulivi. Alla cerimonia a Yalta hanno partecipato i rappresentanti della Siria, i partecipanti del IV Forum economico internazionale di Yalta, le autorità della Crimea e l'amministrazione municipale di Yalta.