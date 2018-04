Nuove esercitazioni militari per le forze navali di Pechino nel Mar Cinese Orientale

Le forze navali cinesi condurranno esercitazioni dal 24 al 25 aprile con l'uso di cannoni e missili nelle acque della città di Zhoushan (vicino Shanghai - ndr), situate nell'arcipelago omonimo nel Mar Cinese orientale, si afferma in un comunicato del dipartimento per la sicurezza navale della Cina.

Sono già le terze esercitazioni della Marina Militare cinese in questo mese: dall'11 al 12 aprile si sono svolte imponenti manovre nel Mar Cinese Meridionale, culminate con la più grande parata navale delle forze armate cinesi dal 1949, con 48 navi da guerra, 76 aerei e 10mila soldati coinvolti sotto gli occhi del presidente Xi Jinping; il 18 aprile scorso si sono svolte esercitazioni navali nello Stretto di Taiwan.

La Cina ed alcuni Paesi della regione — Giappone, Vietnam e Filippine — sono in contrasto per le rivendicazioni di diversi territori e isole nel Mar Cinese. Pechino crede che le Filippine e il Vietnam sfruttino deliberatamente il sostegno degli Stati Uniti per fomentare le tensioni nella regione.