Esperto: nessuna crypto-valuta in Cina eccetto lo yuan digitale

La Cina non consentirà a nessuna crypto-valuta di entrare in circolazione nel paese, eccetto lo yuan digitale. Lo ha dichiarato a Sputnik la cofondatrice di DAEX Blockchain Group Limited Hua Zhang.

Per un normale funzionamento, ha affermato Zhang, la criptovaluta ha bisogno dell'equilibrio tra la natura decentrata del blockchain e quella centralizzata del sistema di clearing.

"Dobbiamo capire come funzionano i crypto-scambi. Abbiamo bisogno di una sorta di struttura garante che controlli le risorse digitali. In questo momento non esiste", ha detto l'esperta.

Secondo lei, l'idea di creare un regolatore per la crypto-valuta è corretta. Molti paesi stanno cercando di elaborare una legislazione appropriata, alcune delle quali vietano le crypto-valute.

"La Cina, per esempio, ha un atteggiamento positivo nei confronti della tecnologia di successo. Tuttavia, le autorità hanno paura della crypto-valuta. Ora la banca centrale cinese sta sviluppando la propria moneta digitale: il crypto-yuan. E le autorità non permetteranno alle altre crypto-valute di circolare nel paese", ha sottolineato.

In questo senso, secondo Zhang, la legislazione in Russia è più amichevole nei confronti delle crypto-valute.

"La Russia è più aperta alle nuove tecnologie. Portano nuova forza all'economia nazionale. Forse è per questo che a Mosca si tengono tante conferenze dedicate al blockchain. Lavoro attivamente con i partner russi, e molti sono interessati all'argomento. Quindi collaboreremo con loro e forniremo loro le tecnologie appropriate".

Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato il parlamento di creare una legislazione ad hoc per la crypto-valuta. Tra le altre cose, la legge riconosce la crypto-valuta come una risorsa finanziaria digitale senza corso legale, e lo scambio è consentito solo sui siti con una licenza speciale.

A settembre dello scorso anno le autorità cinesi hanno bandito qualsiasi uso e perfino la pubblicità della crypto-valuta in tutta la Cina.