I gol di Lionel Messi fanno tremare il suolo catalano. Lo confermano i sismologi

In uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports, gli autori hanno analizzato vari segnali, tra cui quelli causati dalla reazione dei tifosi durante la partita tra il Barcelona e il Paris Saint-Germain in Champions League.

La maggior parte dei mini-terremoti sono stati registrati dall'istituto catalano durante i principali campionati di calcio. Le vibrazioni aumentano per i gol decisivi.

"Alle partite del Barça di solito partecipano dalle 80 alle 90 mila persone che, quando accade una svolta importante nella partita, si muovono, e questo movimento genera una vibrazione che viene trasmessa attraverso il suolo e viene registrata dalla nostra strumentazione. Possiamo dire che questo è come un terremoto, anche se non lo è", ha spiegato Jordi Díaz, autore dell'articolo e dipendente dell'istituto.

Tuttavia, non solo il calcio "scuote" la capitale catalana. I concerti musicali provocano anche vibrazioni significative. Per esempio il concerto al Camp Nou di Bruce Springsteen del 2016, che per tre ore ha fatto ballare 65 mila spettatori, è stato registrato dai sismografi dell'istituto.

"È piuttosto impressionante… è possibile seguire il ritmo di ogni canzone osservando come l'apparato all'istituto registrava tutti i movimenti", ha detto Diaz.

Secondo lo scienziato questa ricerca ha un lato pratico: i risultati delle osservazioni possono essere utili per gli specialisti responsabili della costruzione di edifici e del loro ulteriore "comportamento".