Nuova Zelanda, ricercatori scoprono nuove specie marine

Il video, girato da un sommergibile radiocomandato, mostra una vita sottomarina molto attiva e molti pesci insoliti, come perciformi giganti ed enormi missiniformi, una ricca vegetazione, molte specie di coralli, spugne e molluschi. Il professor James Bell ha affermato che è stato possibile registrare specie molto rare di flora e fauna, ad esempio alcuni squali e coralli neri. Gli scienziati saranno in grado di descrivere le caratteristiche di molte specie sconosciute in precedenza. I dati verranno utilizzati per proteggere l'area dall'influenza dell'uomo.