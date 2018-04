USA: presentato progetto per decriminalizzazione marijuana a livello federale

"Personalmente ritengo che la legalizzazione sia un ottima scelta. È meglio dare la possibilità ad ogni singolo stato di scegliere per se stesso" ha detto il Senatore in una intervista con Vice News.

Il Senatore ha osservato che "vede come la vita di molte persone viene distrutta dalla criminalizzazione della marijuana, ma si è rifiutato di definire la propria proposta come una "legalizzazione".

Come rileva il canale il progetto di legge che l'ufficio di Schumer intende presentare la prossima settimana, prevede l'introduzione di sei punti. In particolare, il Senatore propone di escludere la marijuana dall'elenco delle sostanze, la cui distribuzione è regolata dalla legge federale e consente a ciascuno stato di risolvere autonomamente questo problema. Inoltre, l'iniziativa implica l'assegnazione di fondi per uno studio sugli effetti della marijuana e sulla regolamentazione a livello federale della "pubblicità della marijuana nello stesso modo in cui si pubblicizzano tabacco e alcol".

A febbraio, i dati di Fox News hanno mostrato che il 59% degli elettori sostiene la legalizzazione della marijuana negli Stati Uniti, un livello record dal 2013, contro il 32% degli adulti negli Stati Uniti.

La vendita e l'uso di marijuana per scopi ricreativi è permesso dalle leggi degli stati del Colorado, Washington, Oregon, Alaska, Nevada, Massachusetts e Maine. In California dal 1° gennaio l'uso della marijuana per scopi di intrattenimento è stato legalizzato e dal 1° luglio una legge simile entrerà in vigore nel Vermont.