Le Hawaii vieteranno l'uso delle creme solari dai turisti

Gli ecologisti e i membri del Congresso americani stanno discutendo una legge che vieta le creme solari sulle spiagge delle Isole Hawaii per il loro impatto negativo sulle barriere coralline, secondo quanto riportato dal portale di Honolulu Civil Beat.

La reputazione turistica delle isole hawaiane è minacciata, dicono gli attivisti locali. Secondo gli ambientalisti, più di 200 litri di crema solare si riversano in acqua ogni giorno, il che distrugge le principali attrazioni turistiche dello stato: le barriere coralline.

Le sostanze chimiche contenute nelle creme, ossibenzone e octinoxate, inibiscono la crescita di giovani coralli e scoloriscono le barriere coralline. Inoltre, la flora e la fauna costiere risentono degli effetti delle sostanze nocive. I prodotti chimici entrano in acqua insieme alla crema solare, che viene lavata via dal corpo umano durante il bagno.

Il senatore Will Espero ha dichiarato che le Hawaii intendono passare alla storia come il primo stato a vietare le creme solari con sostanze pericolose. Un'eccezione potrà essere fatta solo se l'uso di creme protettive è necessario per ragioni mediche.