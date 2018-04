Lo Swaziland ribattezzato il Regno di Isvatini

"Vorrei annunciare che allo Swaziland viene restituito il suo nome originale. I paesi africani una volta ottenuta l'indipendenza sono tornati al loro vecchio nome che usavano prima di essere colonizzati. Da ora in poi il paese sarà ufficialmente conosciuto come il Regno di Isvatini" ha detto il re, parlando a Manzini in occasione del 50° anniversario dell'indipendenza del Paese, in coincidenza con il suo 50° compleanno.

Come nota il portale, dopo aver ottenuto l'indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1968, lo Swaziland ha mantenuto il nome britannico del paese. L'idea di rinominare lo stato è stata discussa per molti anni, poiché i residenti locali e la leadership del paese spesso usavano un nome storico. Nel 2015, questo problema è stato presentato al parlamento per la discussione.

Lo Swaziland è un piccolo stato situato tra il Sudafrica e il Mozambico. La popolazione del paese è più di 1,4 milioni di persone.