Il membro del Consiglio per le relazioni internazionali presso il presidente della Russia, Bogdan Bezpalko in una intervista con RT ha commentato le dichiarazioni del Ministro delle finanze USA, Steven Mnuchin, secondo le quali le sanzioni anti-russe hanno portato al risultato voluto.

"Penso che Mnuchin abbia esagerato. Ha fatto una dichiarazione più sul risultato che si sarebbe voluto ottenre più che sulla realtà. Trump stesso, per esempio, molto nervosamente ha risposto all'annuncio delle nuove sanzioni, fatto rappresentante permanente alle Nazioni Unite degli Stati Uniti, Nikki Haley, e ha detto che non ha ancora deciso su una nuova fase delle misure restrittive" ha detto.

Bezpalko ha anche ricordato che un certo numero di paesi continua a vivere sotto le sanzioni degli Stati Uniti, ma ciò non impedisce loro di seguire il proprio corso.

"La politica delle sanzioni e i suoi strumenti sono piuttosto limitati. L'Iran, ad esempio, vive da tempo sotto sanzioni. Anche la Cina è stata per lungo tempo sottoposta a misure restrittive. Ciononostante, i paesi stanno ancora cercando di condurre una propria politica indipendente e in nessun modo si sottomettono alle condizioni per la revoca delle sanzioni" ha concluso il politico.