Media svelano progetti USA per armi ipersoniche

Il Ministero della difesa USA ha firmato un contratto con la compagnia Lockheed Martin un contratto per la creazione di un prototipo di missile da crociera ipersonico scrive Defence News.

Si comunica che si tratta di missili in grado di essere equipaggiati su aerei dell'aviazione USA. Secondo i dati della testata il Pentagono ha stanziato per la compagnia un budget di 928 milioni di dollari. Non sono stati comunicati i termini del contratto.

Come ha la rappresentante dell'aviazione USA Ann Stefanek, il progetto è una delle due misure del Pentagono per creare un'arma ipersonica. L'altro programma è un progetto congiunto della aviazione USA e della DARPA che prevede lo sviluppo di un prototipo di arma ipersonica entro il 2023.

Il 1° marzo, il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso all'Assemblea Federale ha presentato gli ultimi ritrovati di armi russe che non hanno analoghi al mondo.

Si tratta del missile intercontinentale Sarmat, il missile da crociera nucleare Burevestnik, i missili aerei Dagger e armi laser.

Inoltre, il presidente ha parlato della creazione di un arma ipersonica dal nome Avangard, in grado di volare negli strati densi dell'atmosfera a velocità superiori a Mach 20 con portata intercontinentale.