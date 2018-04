Bulgaria propone collegamento via traghetto con la Crimea

Per la Bulgaria sarebbe economicamente vantaggioso stabilire dei collegamenti via mare e aerei con la Crimea, ha dichiarato il direttore del Fondo pubblico bulgare Narodnoe Edinenie, Khristo Marinov.

"Dobbiamo pensare a come avviare dei collegamenti via mare tra i porti della Crimea e quelli bulgari. Questo sarebbe economicamente vantaggioso non solo per la Bulgaria ma anche per al Grecia, la Macedonia e la Serbia. Abbiamo bisogno di una libera cooperazione e di collegamenti diretti. Tutto questo permetterebbe di avviare uno sviluppo più intenso delle relazioni commerciali ed economiche tra la Russia e i paesi della penisola balcanica" ha detto Marinov a Sputnik nell'ambito del Forum Economico Internazionale di Yalta.

Inoltre, ha detto, dobbiamo anche pensare all'apertura di voli diretti tra la Bulgaria e la Crimea e alla creazione di linee preferenziali in Russia per le compagnie occidentali che lavoreranno in Crimea.

"È necessario creare condizioni preferenziali e rimuovere le restrizioni per le aziende occidentali che sono pront a lavorare in Crimea e l'esportazione di beni" ha detto Marinov.

Il Forum Economico Internazionale di Yalta è un evento annuale aziendale internazionale nella sfera economica della Crimea. Tra gli organizzatori del forum ci sono il governo della Crimea e la fondazione YIEF con il sostegno dell'amministrazione presidenziale della Russia. Quest'anno il forum si terrà dal 19 al 21 aprile.