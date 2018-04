Lavrov: da Mosca risposta dignitosa ad azioni Washington

La Russia risponderà "con dignità" alle azioni contro Mosca prese da Washington: lo ha detto in un'intervista il ministro degli Esteri Sergey Lavrov.

"Sono convinto — ha spiegato — che dobbiamo rispondere con dignità. Non possiamo non rispondere al sequestro della nostra proprietà, all'espulsione dei diplomatici, altrimenti mostreremmo mancanza di rispetto verso noi stessi. Ma non ricorreremo a nessun tipo di insulti, litigi o maleducazione — non è affatto lo stile del nostro presidente".