Rudolph Giuliani entra nel team di avvocati di Trump

L'ex sindaco di New York lavorerà al caso del consigliere speciale Mueller.

© REUTERS / Yuri Gripas Usa, Trump: Irruzione in ufficio del mio avvocato è una disgrazia

L'ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, ha annunciato di essersi unito alla squadra di legali del presidente statunitense Donald Trump che sta lavorando sull'indagine del consulente speciale Robert Mueller.

"Lo faccio — ha spiegato al Washington Post — perché spero che potremo negoziare la fine di questo per il bene del paese e perché nutro grande stima per il presidente e per Bob Mueller".