Usa-Russia, Lavrov: Putin pronto a incontrarsi con Trump

© AP Photo / Jorge Silva/Pool Photo Fonte: Putin e Trump potrebbero incontrarsi in un "paese terzo"

Il presidente russo Vladimir Putin è pronto per un vertice con l'omologo statunitense Donald Trump: lo ha detto in un'intervista il ministro degli Esteri Sergey Lavrov.

In una telefonata il mese scorso Trump ha invitato Putin ad andare negli Stati Uniti. La portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha confermato questo, dicendo che i leader avevano discusso di un incontro in un "futuro non troppo lontano" in diversi luoghi potenziali, inclusa la Casa Bianca.

"Il presidente Putin è pronto per tale incontro", ha confermato Lavrov, aggiungendo che non sono stati fatti preparativi. "Ma non appena ci saranno dei progressi — ha concluso —, vi faremo sicuramente sapere".