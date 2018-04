In Lettonia propongono di sostituire lavoratori migranti con robot

Il deputato del parlamento della Lettonia che fa parte del Governo Nazionale con il partito "Tutti - Lettonia" Alexander Kirshteins ritiene che sia necessario costruire un esercito di robot, per non attirare lavoratori stranieri provenienti dall'estero.

"In Lettonia, mancano lavoratori manuali? Quindi, abbiamo bisogno di costruire 65 mila robot per un milione di lavoratori, come in Corea. Sapranno arare in due turni e sostituiranno 130 mila lavoratori" ha scritto su Twitter.

A questa proposta ha risposto con ironia il sindaco di Riga, Nil Ushakov. "Un buon piano, nulla da aggiungere", ha scritto sulla sua pagina Facebook, mettendo sotto un collegamento all'offerta del deputato.

La Lettonia negli ultimi anni ha affrontato una grave crisi demografica. La repubblica, in cui vivono circa 2 milioni di persone, a causa dell'emigrazione e del superamento del livello di mortalità rispetto alle nascite negli ultimi 10 anni, secondo diverse fonti, ha perso da 250 a 400 mila persone.

Gli imprenditori lamentano la carenza di manodopera in Lettonia e hanno chiesto alle autorità di ammorbidire il regime per i lavoratori migranti.