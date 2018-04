Media: problemi dei caccia francesi durante attacco in Siria

L'aeronautica francese e le navi durante l'attacco in Siria hanno lanciato solo 12 missili di 16, riferisce il quotidiano Point.

"Dei 10 missili Scalp-EG, il cui lancio era previsto, ne sono partiti solo nove. Il problema era del razzo o dell'aereo? Questo non lo sappiamo, ora ci sono verifiche tecniche, che devono determinare la causa" dice l'edizione, citando le parole di un rappresentante delle forze aeree francesi. Solo per le operazioni in Siria la Francia ha schierato cinque caccia Rafale, ognuno dei quali aveva due missili.

Problemi sono sorti anche durante il lancio dei missili da crociera dalle fregate multiruolo, la pianificazione del comando era di sei colpi, ma ne sono stati fatti tre. I dirigenti del ministero della Difesa e lo stato Maggiore Francese hanno più volte affermato che l'operazione è stata un successo.

USA, Gran Bretagna e Francia sabato mattina hanno compiuto attacchi missilistici su obiettivi governative siriani, che, secondo loro, sono utilizzati per la produzione di armi chimiche. Dalle 3.42 alle 5.10 hanno rilasciato sulla Siria più di 100 missili, la maggior parte dei quali è stata colpita dalla difesa aerea siriana. Le forze russe non sono state coinvolte, ma hanno monitorato i lanci. Il presidente Vladimir Putin ha definito i colpi un atto di aggressione contro uno stato sovrano, inoltre, né esperti militari russi, né locali hanno confermato l'attacco chimico, che è diventato il pretesto per l'attacco.

Il capo della gestione operativa dello stato maggiore, il generale delle Forze Armate della Russia Sergey Rudskoy ha detto che la partecipazione dell'aviazione francese nell'attacco in Siria non è stata rilevata, sono stati osservati solo attacchi aerei e navali USA e britannici.