Negli USA hanno scoperto "una bomba a orologeria tettonica"

Secondo gli scienziati, si tratta 83 chilometri di faglia che attraversano l'area nella zona della baia di San Francisco, in cui vivono più di due milioni di persone. In caso di un terremoto in sette punti, secondo le stime degli esperti, moriranno centinaia di persone. A seguito di danni ai gasdotti si verificheranno incendi, che distruggeranno più di 150 mila case, lasciando senza tetto di quasi mezzo milione di abitanti.

Il dipendente del servizio geologico David Schwartzman osserva che i terremoti si verificano a Hayward in media ogni 150-160 anni, gravi scosse di assestamento (in 6 punti) sono state registrate l'ultima volta per la rottura nel 1868.

"Noi chiamiamo questo faglia tettonica bomba a orologeria. Esplode in breve tempo" ha detto lo scienziato.