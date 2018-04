L'impresa Rostech ha sviluppato un "fucile" e uno "scudo" contro i droni

"L'effetto della esposizione delle emissioni è sempre lo stesso, i droni, in parole povere, impazziscono. Se si tratta del quadrocopter, si blocca, inizia a dondolare col vento, dopo di che il drone cade. Il drone del tipo aeromobile inizia a scendere in modo incontrollato, fino a quando non sbatte contro la terra" ha detto il capo progettista del progetto Sergei Shiryaev.

Come ha spiegato i nuovi complessi multifunzionali sono in grado di rilevare, monitorare ed eliminare i droni agendo sui loro canali radio: di controllo, di navigazione e di reset.

Le caratteristiche delle armi

Il Sapsan, "il falco pellegrino" è il più potente dei tre complessi. È stato progettato per combattere qualsiasi drone. Il complesso rileva i droni con l'infrarosso e vede radar a gamma e radiotecnici da una distanza di più di un centinaio di chilometri, li segue ed emette un flusso direzionale di interferenze elettromagnetiche. Se il drone è molto pericoloso e deve essere immediata distruzione, la precisa indicazione della destinazione viene trasmessa ai sistemi di difesa antimissile.

Taran, "Ariete", è medio, è efficace contro la minaccia di un massiccio attacco di droni da diverse direzioni. Quando viene rilevato questo, immediatamente si "costruisce" sopra l'oggetto una invisibile cupola protettiva, con un raggio di non meno di 900 metri, impenetrabile per i droni. Nonostante l'applicazione di protezione dai droni con una vasta gamma di frequenze, la radiazione è assolutamente innocua per le persone, sotto la cupola c'è comunicazione mobile, ha detto il gruppo della società.

Pishal è realizzato in forma di fucile, ha un peso di tre chili. È stato progettato per combattere contro singoli obiettivi o droni in movimento. Per la batteria, con cui è alimentato il "fucile", il funzionamento continuo è di un'ora. Il gruppo prevede di completare la prova e confermare le caratteristiche di tutti i complessi nei prossimi mesi. Entro la fine dell'anno ne inizierà la produzione.

Secondo la società, i potenziali clienti dei complessi, oltre alle forze dell'ordine, possono essere imprese di difesa, dell'energia, dell'industria nucleare, si possono applicare per la protezione degli stadi e altri oggetti di visite di massa o oggetti critici. L'interesse per "l'assassino dei droni" c'è anche all'estero, ha riferito il consorzio.