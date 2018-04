Skripal, Washington: Sosteniamo giudizio Londra, Russia responsabile

Gli Stati Uniti continuano a sostenere pienamente la valutazione del Regno Unito secondo cui la Russia è responsabile dell'attacco con gas nervino alla ex spia Sergei Skripal anche dopo incontri con il Consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW): lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Heather Nauert in un comunicato stampa.

"Sosteniamo pienamente — ha spiegato — il Regno Unito e la necessità delle attuali riunioni speciali del Consiglio esecutivo dell'OPCW e del Consiglio di sicurezza dell'ONU per discutere dell'attacco con armi chimiche a Salisbury e dell'analisi indipendente dettagliata dell'OPCW. Come abbiamo chiarito, gli Stati Uniti concordano con la valutazione del Regno Unito secondo cui la Russia è responsabile per questo uso di armi chimiche sul suolo britannico — sia attraverso l'uso deliberato o attraverso la sua mancanza nel dichiarare e mettere in sicurezza le sue scorte di questo agente nervino".