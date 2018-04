Esperto: i bombardamenti USA non cambieranno la situazione in Siria

Gli attacchi missilistici di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia sulla Siria non avranno conseguenze a livello militare o diplomatico. Lo ha dichiarato a Sputnik il professor Andrei HSE Korotaev della National Research University – Higher School of Economics di Mosca.

"Le implicazioni a livello militare per lo sviluppo della situazione in Siria sono vicine allo zero; non potranno cambiare la situazione militare in Siria. Ora è evidente che Damasco gode del vantaggio militare. L'esercito siriano controlla più di due terzi del paese", — ha detto Korotaev.

L'esperto, dopo l'attacco della coalizione è improbabile che si verificheranno altre offensive contro le forze governative.

"Tali azioni rendono improbabile la possibilità che Damasco vada a negoziare a Ginevra alle condizioni degli americani", ha aggiunto.

Lo scorso 14 aprile Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia hanno lanciato un attacco missilistico contro strutture governative che, secondo i paesi occidentali, vengono utilizzati per la produzione di armi chimiche.