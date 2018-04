Accademico britannico commenta politica estera occidentale sulla Siria

Qual è stata la sua reazione quando ha appreso delle accuse sul suo lavoro?

"Il Working Group on Syria… è un gruppo di lavoro che riunisce gli accademici che sono interessati ad analizzare le questioni riguardanti la propaganda nei media e la guerra in Siria. E quello del Times è un evidente tentativo di diffamazione… progettato per screditarci e fermare la nostra ricerca di questioni molto importanti, e per noi accademici in una democrazia, in un paese libero, è il nostro lavoro porre domande critiche, contribuire al dibattito pubblico, incoraggiare le persone a leggere e pensare a opinioni critiche, per valutare effettivamente la loro forza… Questo è un tentativo di fermarci o distrarci dai problemi che stiamo sollevando."

Qual è la sua opinione generale sull'intolleranza occidentale di opinioni diverse dalle loro?

"Circolano molti dubbi sulla politica estera riguardo la Siria e ci sono persone influenti che, per esempio, hanno fatto luce sull'attacco a Douma… nei principali media due ex ufficiali britannici hanno espresso dubbi sull'interpretazione del governo britannico di quanto accaduto a Douma. Commentatori come Peter Hitchens, che ha sollevato domande su Douma sul Daily Mail… Mi sembra che questo mostri molto chiaramente che le domande che poniamo sono molto importanti. Tornando al Times, credo che tutti dovrebbero chiedersi perché un piccolo gruppo di scienziati è sottoposto a un simile attacco sulla prima pagina di un giornale. Non dice che è del tutto possibile che tocchiamo questioni che sono molto preoccupanti per alcuni importanti rappresentanti del governo britannico.

Credo che siamo di fronte a un momento difficile per i principali media… se hanno o meno rispettato pienamente il loro lavoro sulla fornitura di informazioni rilevanti per il pubblico… la domanda che dobbiamo porci, e che i media mainstream occidentali devono chiedersi, è se hanno o no svolto il loro lavoro nel lungo periodo per richiamare il governo alla responsabilità, perché siamo lontani da una serie di conflitti militari, alcuni dei quali sono stati scatenati da un governo occidentale. Mi sembra che siamo arrivati ​​al punto in cui la consapevolezza di ciò si è diffusa. Credo che politici e media dovranno porsi domande molto scomode, come gli accademici, come me e altri, che analizziamo il lavoro dei media, del governo e delle operazioni propagandistiche che hanno condotto."

Come valuta la risposta dell'Occidente? Sappiamo che ha citato alcuni fatti, come riassumerebbe tutto questo?

"Al momento nel Regno Unito c'è una discussione generale. Capisco che Corbin metterà in dubbio la legittimità del bombardamento condotto dal governo britannico. Penso che siano in una posizione molto sfavorevole. Gli attacchi aerei sono stati effettuati anche prima che i rappresentanti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche potessero raggiungere Douma. Questa è un'emergenza. Il governo della Gran Bretagna non ha dato la sua approvazione, di conseguenza fin dall'inizio ci sono molte domande riguardanti la legalità di queste azioni. Questo solleva questioni importanti su quale fosse in realtà l'obiettivo… se le azioni militari su larga scala fanno parte di un obiettivo più ampio in Medio Oriente."