Gli scienziati si preparano a clonare un mammut

"Abbiamo lavorato a lungo con il materiale genetico dei mammut, abbiamo già ripristinato dozzine di geni e li stiamo testando sulle cellule degli elefanti asiatici. Al momento siamo concentrati sulla creazione di un ibrido", ha detto il professore George Church.

Il piano ambizioso degli scienziati è quello di far crescere una creatura in un utero artificiale, senza l'aiuto di un elefante come madre surrogata. I ricercatori usano il metodo genetico CRISPR-Cas9, che consente di "tagliare e inserire" i collegamenti in filamenti di DNA con elevata precisione.

Il risultato dell'esperimento dovrebbe essere un elefante con molte caratteristiche del mammut. Se questo accade, la bestia ibrida potrebbe diventare un vero abitante delle latitudini artiche e contribuire a ripristinare il clima artico.