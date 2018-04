USA, a Los Angeles strade bianche contro il caldo torrido

La California è lo stato degli USA più caldo, e la temperatura tende ad aumentare di 2 gradi l’anno. Per questo le autorità metropolitane hanno deciso di fare il possibile per risolvere il problema.

La verniciatura bianca delle strade servirà ad abbassare la temperatura della superficie della carreggiata. Stando a MNN, sarà adoperata una miscela di asfalto, colla e polimeri, che non sarà proprio bianca come la neve, ma grigio chiaro, per evitare che i guidatori possano restare abbagliati.

Il colore più chiaro dovrebbe abbassare la temperatura della superficie stradale da 44 gradi a 36 gradi, in questo modo la temperatura della città dovrebbe scendere di almeno 3 gradi.