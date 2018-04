Russia, esercitazioni per Flottiglia del Caspio: simulato combattimento con navi nemiche

Alle manovre hanno preso parte più di un migliaio di soldati e più di 20 navi della flottiglia Caspio, tra cui le navi missilistiche "Daghestan" e "Tatarstan", le piccole navi lanciamissili e d'artiglieria "Grad Sviyazhsk", "Uglich", "Volgodonsk", "Makhachkala", così come imbarcazioni di artiglieria e di supporto.

"Nei cinque giorni i mezzi e le navi da rifornimento della flottiglia Caspio hanno compiuto missioni di addestramento di combattimento nei poligoni di tiro navali. Anche quattro aerei dell'aviazione del Distretto Militare Meridionale sono stati coinvolti nelle esercitazioni", ha detto Astafiev.

Nella prima fase delle manovre gli equipaggi delle navi hanno elaborato le operazioni per portarsi in stato di allerta e prontezza al combattimento, uscendo dalle basi di dislocazione permanente verso i punti di concentramento per l'organizzazione delle difese in zone non protette.

Nella seconda fase delle esercitazioni sono state elaborate azioni comuni per condurre battaglie navali contro le navi di superficie del potenziale nemico, con spari di razzi e l'uso di artiglieria contro gli obiettivi navali, costieri ed aerei nelle condizioni di utilizzo di mezzi di guerra elettronica.

Durante le esercitazioni i vari gruppi hanno elaborato compiti per lo sminamento, mentre le navi di supporto hanno provveduto al rifornimento dei mezzi navali d'attacco.