Corea, Washington Post: incontro segreto Pompeo-Kim Jong Un

Il direttore della CIA Mike Pompeo avrebbe fatto una visita segreta in Corea del Nord all'inizio di questo mese per incontrare Kim Jong Un e gettare le basi per i colloqui con il presidente Donald Trump: è quanto scrive il Washington Post.

Pompeo avrebbe fatto il viaggio durante il fine settimana di Pasqua, secondo quanto rivelato da due fonti a conoscenza diretta del viaggio.