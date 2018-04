Politologo: perché il Kazakistan non ha appoggiato la Russia al Consiglio di Sicurezza

Il Kazakistan si è astenuto durante il voto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla risoluzione russa sulla Siria solo per scopi pragmatici. Lo ha affermato in un'intervista con Sputnik il politologo kazako Alexander Knyazev.

A suo parere, il voto affermativo del Kazakistan durante la votazione avrebbe potuto ritorcersi contro il processo di Astana. In questo caso, l'analista non vede grandi contraddizioni in una situazione in cui una parte dell'Organizzazione della Collective Security Treaty Organization (CSTO), il Kazakistan era contro gli attacchi in Siria, e nel Consiglio di Sicurezza sullo stesso ordine del giorno è rimasto in silenzio.

"Penso che uno degli obiettivi dell'attacco missilistico americano una rottura del processo di negoziazione sulla Siria, che si tiene ad Astana" ha detto Knyazev.

Secondo lui, con tutti i suoi svantaggi il processo di Astana è comunque più efficiente rispetto a quello di Ginevra: nella capitale del Kazakhstan si è riusciti a concordare di ridurre l'intensità delle ostilità e si è giunti alla creazione di zone de-escalation.

"Quindi penso che la posizione del Kazakistan sia stata formulata tenendo conto delle due tesi: primo, i voti dei rappresentanti del Kazakistan nel Consiglio di Sicurezza non avrebbero avuto alcun impatto sulla soluzione globale, era ovvio, e allo stesso tempo il Kazakistan ha dovuto mantenere una certa posizione intermedia e per salvare il processo negoziale di Astana" ha aggiunto lo specialista.

Era sicuro che la "posizione più semplice e inequivocabile del Kazakistan avrebbe avuto un impatto negativo sulla prospettive di risoluzione del processo ad Astana".