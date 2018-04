Simulata esplosione nucleare vicino alla Casa Bianca (VIDEO)

Il video riproduce un'esplosione di cinque chilogrammi di uranio arricchito. Secondo lo scenario, una bomba finisce nelle mani dei terroristi, ed viene nascosta all'interno di un normale furgone a pochi isolati dalla Casa Bianca.

Nei commenti al video, gli scienziati hanno descritto in dettaglio le presunte conseguenze dell'esplosione: vite umane, edifici distrutti, spegnere la luce, la diffusione delle radiazioni.

"Immediatamente una gran parte del quartiere scomparirebbe in una palla di fuoco nucleare di due terzi dal della grandezza di quella di Hiroshima in Giappone" si legge nella descrizione della simulazione al computer.

Simulando un'esplosione nucleare, gli scienziati hanno creato una mappa dettagliata della capitale americana con una popolazione virtuale. Il video riproduce varie opzioni per il comportamento delle persone in situazione di emergenza: il panico, i tentativi di trovare i membri della famiglia, di trovare riparo. Le dinamiche dei cambiamenti in questi modelli comportamentali sono mostrate anche nel video. Ciò tiene conto delle azioni irrazionali della popolazione, ad esempio, se ignora le richieste di evacuazione.

Il video mostra anche modi per minimizzare il danno dalla presunta catastrofe.