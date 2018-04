Militari russi trovano deposito di sostanze per produzione armi chimiche a Duma

I militari russi hanno trovato nella città di Duma in Siria un magazzino di sostanze tossiche necessarie per la produzione di armi chimiche comunica il canale Svezda.

"Le sostanze trovate, quali tiodiglicolo e dietanolammina, sono necessarie per l'iprite azotata e solforosa. Inoltre è stato trovato un contenitore di cloro, simile a quello utilizzato dai militanti per la messa in scena dell'attacco con armi chimiche" dichiara il canale.

Si noti che il magazzino è stato collocato nel seminterrato di un edificio residenziale. Secondo Alexander Rodionov, uno specialista delle Truppe di protezione NBC russe, il laboratorio è stato utilizzato da terroristi quando era al potere nella città.

Sul sito sono stati trovati anche "documenti con calcoli di formule e proporzioni chimiche". Gli esperti russi stanno studiando le sostanze trovate.

In precedenza è stato riferito che l'esercito siriano ha trovato un nascondiglio nel villaggio di Aftris in Ghouta Orientale con l'attrezzatura necessaria per creare sostanze velenose.