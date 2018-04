Argentina: fotografato essere mostruoso mezzo uomo e mezzo cane (VIDEO)

Un utente sul web ha ammesso di aver già visto questa creatura: saltava come un canguro e ha facilmente superato un muro.

Questo animale gigante ha già ucciso due cani locali: un pitbull e un pastore tedesco, e ora gli abitanti di Santa Fe, in Argentina, hanno paura di lasciare la casa non appena giunge la notte. Uno di loro è riuscito a fotografare una creatura con le gambe lunghe e di una magrezza spaventosa, riferisce Mirror.

L'animale cammina su quattro zampe e supera i due metri di altezza. L'immagine è stata pubblicata sul canale YouTube UFOmania e ha ottenuto oltre 40 mila visualizzazioni. Uno degli utenti del web ha ammesso di aver visto questa creatura prima nel 2005.

"Ho visto una creatura simile nel 2005. Stavamo attraversato un ponte quando ci siamo imbattuti in esso. Ho sentito il mio cervello andare in fumo quando ci ha guardato e ha iniziato a muoversi come un canguro, superando facilmente il muro di cemento"

Un altro utente ha detto che nelle Filippine questa creatura è chiamata Aswang. Sono in grado di trasformarsi in vari animali: un gatto, un pipistrello, un uccello, un maiale o, più spesso, un enorme cane nero. La principale fonte di nutrimento per Aswang sono i bambini nell'utero. Inghiottendoli, prolungano la propria vita.