Cina promette di sconfiggere USA con una guerra commerciale difensiva

La Cina mostrerà la sua forza e vincerà una battaglia difensiva per il commercio multilaterale e libero, se gli Stati Uniti continuano a andare contro corrente e si comporteranno in modo avventato, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri Hua Chuning.

"Questo non è solo per garantire i legittimi diritti e interessi della Cina, ma anche per proteggere il sistema e ordine commerciale multilaterale globale" ha annunciato la diplomatica.

Ha sottolineato che la Cina e gli Stati Uniti sono le più grandi economie del mondo le quali sono strettamente interdipendenti, dunque devono collaborare sulla base del rispetto e della parità, e devono tendere ad una cooperazione reciprocamente vantaggiosa.

Hua Chuning ha anche commentato la decisione delle autorità statunitensi di vietare alle compagnie statunitensi di vendere alla cinese ZTE Corp. apparecchiature di telecomunicazione a causa del sospetto che ZTE lo esporti illegalmente in Iran e Corea del Nord.

"La Cina seguirà da vicino lo sviluppo della situazione e sarà pronta a prendere le misure necessarie per garantire la protezione dei propri legittimi diritti e degli interessi delle società cinesi" ha affermato.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di introdurre dazi commerciali che incideranno sulle esportazioni cinesi fino a 150 miliardi di dollari all'anno. Pechino ha annunciato una risposta simmetrica.