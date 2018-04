Armenia, arrestate due persone per irruzione nell'edificio della radio pubblica

La polizia ha fermato due membri dell'opposizione che lo scorso 14 aprile avevano fatto irruzione nella sede della radio pubblica per protestare contro l’elezione a primo ministro dell’ex capo dello stato Serzh Sargsyan.

"I partecipanti ad una manifestazione illegale, disobbedendo alle richieste della polizia e del personale della radio, hanno sfondato la porta dello studio radiofonico e una volta all'interno hanno chiesto di parlare in diretta, interrompendo la normale attività dell'emittente e creando una minaccia per la sicurezza pubblica… sono stati arrestati", riporta una nota del servizio nazionale per le investigazioni speciali.

In precedenza, il deputato Nikol Pashinyan, a capo delle proteste contro l'elezione alla carica di primo ministro dell'ex presidente Serzh Sargsyan, ha detto che i manifestanti martedì hanno cercato di bloccare tutti gli ingressi al Parlamento, dove il 17 aprile avverrà l'elezione del primo ministro. Lo stesso giorno Pashinyan ha invitato i manifestanti a irrompere, in modo non violento, negli edifici statali. Sono seguisti scontri tra manifestanti e polizia.

Il 9 aprile, il presidente eletto Armen Sargsyan ha accettato le dimissioni del governo dopo aver assunto l'incarico. Lo scioglimento del Consiglio dei ministri il giorno dell'inaugurazione del nuovo presidente è previsto dalle disposizioni transitorie della costituzione riformata. In futuro, il governo si dimetterà automaticamente solo dopo elezioni parlamentari, non presidenziali.

L'Assemblea nazionale dell'Armenia ha eletto Sarkisian presidente dil 2 marzo. Dopo il completamento del suo mandato dell'ex presidente Sargsyan ha introdotto un nuovo testo della Costituzione, secondo la quale il potere sarà concentrato nelle mani del parlamento e del governo, e il presidente, eletto dal Parlamento, sarà rappresentativo.