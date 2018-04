Volker avverte l'Italia: ci saranno conseguenze se revocate le sanzioni contro la Russia

L’inviato speciale USA per l'Ucraina, Kurt Volker ha avvertito le autorità italiane dicendo che una possibile revoca unilaterale delle sanzioni contro la Russia creerà problemi nei rapporti con l'UE, ha annunciato in un'intervista pubblicata sul quotidiano torinese La Stampa.

"L'Italia non sarà in grado di revocare le sanzioni contro la Russia senza gravi conseguenze" ha detto Volker, ricordando che le restrizioni nei conftonti di Mosca sono "non sono sanzioni italiane, ma europee."

La decisione unilaterale di Roma su questo tema porterebbe a seri problemi nelle relazioni con l'UE, ha sottolineato l'inviato speciale degli Stati Uniti.

Il leader della Lega Matteo Salvini, potenziale candidato a capo del futuro governo d'Italia per le forze di centro-destra, è noto per la sua dura critica alle sanzioni anti-russe. Recentemente ha affermato che se assumerà la carica di Primo Ministro, richiederà la revoca delle sanzioni da Mosca.