Le autorità russe difficilmente si rallegreranno delle nuove sanzioni USA, riporta il canale Welt. Tuttavia secondo secondo il corrispondente Christoph Wanner, le nuove sanzioni anti russe non porteranno a nulla. Come ha dimostrato negli ultimi anni Mosca non si fa ricattare e non cambia la propria politica sotto il peso di pressioni esterne.

Christoph Wanner, corrispondente del Welt: certo che no, Thomas. È chiaro che questo non piacerà a nessuno. Devo dire inoltre che le sanzioni che erano state precedentemente imposte contro la Russia non hanno dato alcun risultato. Non si otterrà nulla con l'imposizione di nuove sanzioni. Questo perché la Russia non si lascia ricattare e non cambia la sua politica estera quando subisce pressioni dall'esterno.

L'unico modo per trovare un accordo con la Russia è attraverso la diplomazia, e questo dovrebbe essere discusso su un piano di parità. È anche necessario capire quanto siano importanti le sfere di influenza per i russi. Quando la loro influenza viene messa in discussione, diventa estremamente difficile raggiungere un accordo con loro su questioni controverse.

Conduttore: Christoph parliamo della strategia degli europei, i quali oggi dicono che la Russia dovrebbe prendere parte ai negoziati sulla. Questo può certamente confortarli.

Christoph Wanner: Sì, certo. Tuttavia, tutto dipende da chi viene proposta questa iniziativa. Secondo me questa iniziativa avrebbe più possibilità di successo se partisse dalla Germania, e non dalla Francia. Dopotutto, proprio di recente i francesi hanno preso parte ad un attacco militare contro Assad. La Germania, tuttavia, è rimasta in disparte. Mi sembra che Mosca abbia fiducia nella leadership della Germania molto più che dei governi di altri paesi occidentali.