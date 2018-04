Servizio federale per la supervisione della comunicazione inizia il blocco di Telegram

"Il Servizio ha ricevuto la decisione dalla corte distrettuale di Tagansk per limitare l'accesso in Russia alle risorse internet per la diffusione delle informazioni con servizio Telegram Messenger Limited Liability Partnership", si legge nel messaggio. Queste informazioni vengono trasmesse agli operatori, in conformità con la legge, dovrebbero bloccare il servizio durante il giorno. A partire da mezzogiorno il sito telegram.org rimane disponibile per un certo numero di utenti.

Il Servizio ha iniziato una corrispondenza con tutti i siti per applicazioni per la rimozione di Telegram. Con questa legge, il termine della sua rimozione non è definito, ha detto il capo dipartimento Alexander Zharov.

Reclamo a Telegram

Venerdì il tribunale di Tagan a Mosca ha accolto la richiesta del servizio federale sul blocco delle risorse messenger. Ciò è dovuto al rifiuto di Telegram di fornire all'FSB le chiavi di crittografia per la decodifica dei messaggi inviati tramite il servizio. Secondo il servizio, le azioni del servizio minacciano gli interessi del paese e dei suoi cittadini, perché su Telegram si diffondono informazioni di organizzazioni terroristiche.

La società sostiene che soddisfare i requisiti è impossibile per motivi tecnici, a causa dell'architettura del servizio, che non comporta la formazione di una totale crittografia per la trasmissione dei messaggi. Il capo della società Pavel Durov, ha dichiarato che Telegram non soddisferà i requisiti del servizio federale, vuole libertà di parola e della vita privata.