La situazione siriana sarà fra i punti chiave all'ordine del giorno della riunione odierna dei ministri degli esteri dell'UE a Lussemburgo.

"Dobbiamo riconoscere — ha detto Reynders all'emittente RTBF — che questo dialogo non è semplice. Non siamo d'accordo con la Russia su una serie di questioni, in particolare sull'Ucraina e su come risolvere la questione siriana. Ma dobbiamo procedere a un dialogo se vogliamo trovare una soluzione politica".