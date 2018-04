American Airlines cambia rotte di volo attraverso Russia per tensioni Mosca-Washington

La compagnia aerea American Airlines ha introdotto modifiche alle rotte dei suoi voli che transitano attraverso la Russia per le crescenti tensioni geopolitiche attorno alla situazione in Siria, riferisce la CNBC. Secondo il sito web del canale, le corrispondenti misure interesseranno tre voli che collegano gli Stati Uniti con la Cina.

"La squadra dell'American Airlines osserva regolarmente i problemi geopolitici globali e, se necessario, apporta modifiche alle rotte di volo", si afferma in un comunicato della compagnia aerea evidenziato dal canale.

Secondo le informazioni sul sito web del canale, le corrispondenti misure interesseranno tre voli che collegano gli Stati Uniti con la Cina. Si osserva che i voli in questione potrebbero subire ritardi per l'autonomia di carburante degli aerei, nonché per il numero di ore di lavoro del personale del vettore aereo.

Allo stesso tempo la compagnia aerea osserva di collaborare con "l'amministrazione americana per risolvere eventuali problemi".

È stato riferito che sebbene tali misure non siano una soluzione di lungo termine, la American Airlines sta facendo "tutto il possibile per minimizzare i danni" per i clienti ed i dipendenti dell'azienda.

In precedenza era stato riferito che l'accordo tra la Russia e gli Stati Uniti sull'uso reciproco del proprio spazio aereo scadrà la prossima settimana. Questo avviene in concomitanza con le crescenti tensioni nei rapporti tra Washington e Mosca, che ha condannato gli attacchi missilistici occidentali contro la Siria, osserva la CNBC.