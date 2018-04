Presidente Poroshenko caratterizza esercito ucraino come “uno dei più efficienti d'Europa”

Petr Poroshenko ha definito l'esercito ucraino come "uno dei più efficienti in Europa".

"Negli ultimi quattro anni siamo riusciti non solo a rigenerare l'esercito, ma a trasformare le forze armate ucraine in uno degli eserciti più efficienti d'Europa. Un'ulteriore conferma di questa tesi è la partecipazione dei nostri paracadutisti in esercitazioni di contrattacco in Polonia, dove i nostri soldati hanno mostrato i migliori risultati", — ha twittato il capo di Stato ucraino.

За останні чотири роки нам вдалося не просто відродити армію, а й перетворити ЗСУ на одну з найбільш ефективних армій у Європі.



Чергове підтвердження цьому – участь наших десантників у курсі з контр-штурмових дій S.W.A.T. в Польщі, де наші військові показали найкращі результати. pic.twitter.com/M56gXHHg8I — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 апреля 2018 г.

​All'evento, oltre ai paracadutisti ucraini, hanno preso parte i militari di Libano, Repubblica Ceca e Gran Bretagna.