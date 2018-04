L'analista: cosa attende la Lettonia, se rimarranno solo i russi

Il giornalista e politologo Armen Gasparyan a radio Sputnik ha detto che succederà in Lettonia, quando rimarranno solo "i russi non cittadini", perché i lettoni lasciano il paese.

In precedenza il capo del dipartimento di analisi dell'economia lettone del ministero dell'Economia, Inta Vasaraudze, ha detto che ogni anno dal paese emigrano circa 20 mila lettoni. Gasparyan ha sottolineato che gli emigranti lettoni spezzano i legami con la terra e "si dissolvono completamente" in altri paesi.

"Il governo della Lettonia ha un grosso problema con la popolazione del paese, l'elemento passionale del paese emigra, non vuole vivere in questa palude", ha detto l'analista. Secondo lui questa tendenza è triste, perché, se negli anni ' 20 del secolo scorso, gli immigrati sognavano di tornare a casa e cercavano di mantenere la loro cultura, ora i lettoni, in nessun caso, vogliono tornare in Lettonia.

"Si pone un problema di estrema importanza, cosa diventerà la Lettonia, quando il numero di non-cittadini supererà il numero dei cittadini, perché quei 20 mila emigranti, dicono gli esperti, sono lettoni" ha detto Gasparyan.

Egli ha anche sottolineato che i russi in Lettonia continuano a lottare per i loro diritti e raggiungono un certo successo. In questo caso per le autorità del paese, abituate a comportarsi come mono-governo, si può verificare una situazione difficile, se in Lettonia rimarranno solo "russi non cittadini": "portare i coloni" non funziona.

© AP Photo / Roman Koksarov La Lettonia obbliga le scuole russe a insegnamento in lettone

"Qui si tratta di un modello statale, infatti, le autorità lettoni inizialmente si definivano come un mono-governo. Di conseguenza, dal loro punto di vista, in Lettonia c'erano solo i lettoni. E proprio per questo i russi sono non-cittadini del paese. Ma, se il numero di lettoni si sta rapidamente riducendo, si devono portare i coloni? Difficilmente qualcuno sarà d'accordo a venire", ha concluso Gasparyan.

Inoltre l'analista ha sottolineato che Riga non è preoccupata per il problema della perdita dei cittadini. A suo avviso, le principali questioni che preoccupano i politici lettoni sono la lotta con la Russia e le scuole russe.