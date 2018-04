USA: spesi più di 200 milioni di dollari per colpire in Siria, ha detto l'esperto

Gli USA hanno speso per l'attacco in Siria più di 200 milioni di dollari, praticamente con zero effetto, subendo perdite di reputazione, ha detto il dottore in scienze militari Kostantin Sivkov.

In precedenza, il presidente Donald Trump è intervenuto con un appello alla nazione, ha annunciato l'attacco in Siria. Dopo ha confermato la premier Theresa May, e anche l'Eliseo. Il ministero della difesa russo ha riferito che il 14 aprile aerei e navi armate USA, in collaborazione con l'Aeronautica militare britannica e francese hanno compiuto un attacco missilistico su infrastrutture militari e civili della Repubblica Araba Siriana, più di 100 missili da crociera e missili "aria-terra sono stati lanciati, la maggior parte è stata colpita dalla difesa aerea durante l'avvicinamento agli obiettivi, ha indicato il ministero della difesa.

"Diciamo che un missile ha un valore di circa due milioni di dollari. Contate allora. Gli americani hanno speso più di 200 milioni di dollari con zero effetto. Sono stati intercettati 71 razzi dei 103 lanciati, il colpo USA ha dimostrato essere inefficace contro il sistema anti-missile. Avevo previsto che sarebbe stato abbattuto un massimo di 60 missili, ma non 71. Questo è un enorme spreco" ha detto.

Secondo lui, è una significativa sconfitta USA, ciò che è accaduto ha mostrato che la difesa anche di un piccolo paese è efficace, un paese "tormentato dalla guerra, come la Siria, è in grado di sopportare con una buona organizzazione l'attacco missilistico".

"E' clamorosa la sconfitta USA, un assordante uno schiaffo in faccia. Una volta per tutte è stata messa una croce sull'idea dell'arma invincibile. In questo modo, la questione della prossimità delle guerre è rimossa una volta per tutte, una cosa, che ha dominato la mente dei militari nel corso di un quarto di secolo" ha detto l'esperto.