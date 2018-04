In Svizzera hanno ritenuto frettolosi gli attacchi aerei sulla Siria

USA, Regno Unito e Francia avrebbero dovuto attendere i risultati dell'analisi OPAC sull'uso di armi chimiche in Siria, e non colpire all'improvviso.

Questo parere è stato espresso dal capo del dipartimento federale della difesa, della protezione civile e dello sport in Svizzera Guy Parmelin.

"L'ONU ha inviato esperti di armi chimiche. Questa missione è in grado di rivelare il possibile uso di armi chimiche, era necessario attendere i risultati", ha detto al giornale Blick. Egli ha aggiunto che l'autorità svizzera insisterà sul ritorno al tavolo dei negoziati.

"La guerra in Siria è diventata oggetto di negoziati a Ginevra. Hanno bisogno di continuare. Il più velocemente possibile. La popolazione civile soffre. Questo è inaccettabile", ha detto Guy Parmelin.

Il capo del dipartimento federale degli affari esteri Ignazio Cassis ha detto al Nure Zurcher Zeitung am Sonntag, che le prove mancano. A questo proposito, ha ricordato che nel mondo è già iniziata una guerra con un falso pretesto, come, ad esempio, in Iraq.