Presidente della Bolivia: USA la principale minaccia per il mondo

"Devo dire con assoluta chiarezza che la principale minaccia per la libertà, la democrazia, la madre terra e il mondo sono gli USA. Non ho paura a parlarne apertamente", ha detto Morales durante la sessione plenaria "del Vertice delle Americhe" in Perù.

In precedenza il presidente della Bolivia, ha chiesto agli USA di fermare l'aggressione contro la Siria, far terminare l'embargo a Cuba, fermare il supporto al colpo di stato in Venezuela e la costruzione del muro in Messico.