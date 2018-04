Deputato propone di vietare in Russia giocattoli-copia della tecnologia militare USA

"Tutti i giocattoli-copia della tecnologia militare USA e giochi per computer, dove la Russia è l'aggressore e l'America salvatrice del mondo, dovrebbero essere vietati a livello legislativo. Se ai bambini piace giocare alla "guerra", lo facciano con armamenti russi. Sono sicuro che i produttori russi di giocattoli per bambini e giochi per computer mi sosterranno" ha detto il politico che ha sottolineato, che per promuovere il patriottismo nella generazione più giovane, c'è bisogno di proteggere i bambini dalle copie dei mezzi militari USA.

"Insieme agli attacchi non legali in Siria, Washington già da tempo spara la sua visione del mondo contro la nostra giovane generazione con giochi per computer e giocattoli militari", ha sottolineato. La "guerra giocattolo", a suo parere, è una delle aree di influenza americana nella società russa.

"I nostri bambini fin dall'infanzia giocano con aerei americani, i nostri ragazzi al computer fanno combattimenti contro l'esercito russo. Come è possibile far crescere un patriota, se da bambino è abituato alla vittoria dei militari americani?" ha concluso il politico.