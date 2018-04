Ministero Esteri: gli USA hanno attaccato la Siria, per ostacolare la missione OPAC

Gli USA e i loro alleati hanno deciso di attaccare la Siria, per ostacolare il lavoro degli ispettori nel cuore della Duma, ha dichiarato il ministero degli Esteri.

"Questa azione calcolata come intimidazione è stata effettuata con un assolutamente inverosimile pretesto di presunto uso di armi chimiche da parte delle autorità siriane nei sobborghi di Damasco a Duma il 7 aprile", si legge in un comunicato.

Il ministero degli Esteri ha ricordato che l'Occidente ha ignorato i fatti presentati da Mosca e Damasco che "testimoniano il fatto che è stata organizzata una deliberata messa in scena cinica". "I colpi sono stati inflitti quando gli ispettori dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche dovevano andare a Duma per stabilire la verità" ha sottolineato il ministro degli esteri.

Oggi l'attacco è stato definito "aggressione armata contro la Siria".

"Si tratta della più grezza violazione dei principi fondamentali del diritto internazionale, non è ragionevole un attacco alla sovranità del paese, membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, che da molti anni conduce una lotta implacabile contro il terrorismo nella sua terra", si sottolinea.

USA, Gran Bretagna e Francia sabato mattina hanno compiuto attacchi missilistici su obiettivi governative siriani, la maggior parte dei missili è stata abbattuta dalla difesa aerea siriana.