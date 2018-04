I militari americani hanno parlato con i russi prima e dopo l'attacco in Siria

"Come sapete, il meccanismo per la prevenzione dei conflitti è costantemente in esecuzione negli ultimi mesi e continua a funzionare prima e dopo l'attacco su una base costante", ha detto ai giornalisti in un briefing.

Mackenzie ha sottolineato che "non c'è stato coordinamento o un accordo con la Russia" prima dell'attacco.

USA, Gran Bretagna e Francia sabato mattina hanno compiuto attacchi missilistici contro obiettivi governative siriani, che, secondo loro, sono utilizzati per la produzione di armi chimiche. Dalle 3.42 alle 5.10 hanno rilasciato sulla Siria più di 100 missili, la maggior parte dei quali è stata colpita dalla difesa aerea siriana. Le forze russe non sono state coinvolte, ma hanno monitorato i lanci. Il presidente Vladimir Putin ha definito i colpi un atto di aggressione contro uno stato sovrano, inoltre, né esperti militari russi, né locali hanno confermato l'attacco chimico, che è diventato il pretesto per l'attacco.