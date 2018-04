In Germania dubitano dell'efficacia delle sanzioni anti-russe

"Che le sanzioni contro la Russia siano efficaci nel senso in cui si è ipotizzato è discutibile" ha sottolineato il parlamentare che ha parlato della revisione periodica delle misure restrittive per costruire nuove relazioni di fiducia tra la Russia e l'Occidente. In questo caso, secondo il politico, "la piena attuazione degli accordi di Minsk sarebbe un segnale importante per questo".

Ha invitato Berlino a lavorare per migliorare la partnership con Mosca. Un ruolo particolare in questo caso, a suo parere, riveste proprio la Germania.

In precedenza due politici tedeschi hanno chiesto la graduale abolizione delle misure restrittive nei confronti della Russia e le hanno definite un "cavallo morto".