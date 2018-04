Contraerea russa in Siria non coinvolta nell'abbattimento dei missili occidentali

Le unità di difesa aerea russe in Siria non sono state impiegate per abbattere i missili degli Stati Uniti e dei loro alleati sparati contro strutture civili e militari siriane, ha comunicato il ministero della Difesa russo.

"Le unità di difesa aerea russe nel territorio della Repubblica Araba Siriana non sono state usate per respingere gli attacchi missilistici", si afferma nel comunicato.

In precedenza il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si era rivolto alla nazione, in cui annunciava i raid contro la Siria. Successivamente hanno annunciato di unirsi ai raid americani il primo ministro britannico Theresa May e l'Eliseo. Il Ministero della Difesa ha riferito che il 14 aprile dalle 3.42 alle 5.10 gli aerei americani, in collaborazione con le forze aeree di Gran Bretagna e Francia, hanno bombardato le strutture militari e le infrastrutture civili della Siria. Più di 100 missili da crociera e missili aria-terra sono stati sparati, la gran parte dei quali abbattuti dalal contraerea siriana, ha detto il ministero della Difesa russo.