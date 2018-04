Le scoperte di pianeti simili alla Terra possono essere un falso allarme

Fino a poco tempo fa, Fergal Mullally lavorava in un team di scienziati che, con l'aiuto del telescopio Kepler, stavano cercando gli esopianeti. Ad oggi, i dati raccolti dal telescopio sono stati interpretati come la prova dell'esistenza di oltre 2600 pianeti che ruotano attorno a stelle lontane.

Ora Mullally ha lasciato il team di Keplero e presto inizierà a lavorare in un'azienda privata. Come regalo di addio ai colleghi ha scritto un articolo che mette in discussione i risultati di anni di osservazioni. Quei dati sulla base dei quali gli scienziati hanno concluso che esistono pianeti che girano intorno alle stelle osservate da Keplero, potrebbero essere errati, crede Mullally e alcuni altri astrofisici che, dopo aver letto il suo articolo, concordano tristemente con le sue conclusioni. Wired parla dell'articolo di Mullally.

Il telescopio orbitale Keplero osserva le regioni selezionate del cielo e registra i dati sulla luminosità delle stelle. Se la stella diventa improvvisamente più opaca e questa caduta di luminosità si ripete con una rigida periodicità, gli scienziati concludono che un pianeta è passato davanti alla stella e non ha permessa alla sua radiazione di raggiungere il sistema solare. Gli esopianeti che intrigano molto gli scienziati hanno una massa non è troppo diversa dal terrestre e una distanza dalla stella tale che il pianeta non sia né troppo caldo e né troppo freddo per l'esistenza di acqua liquida: la fonte della vita.

© REUTERS / NASA Scoperto pianeta potenzialmente adatto alla vita non lontano dal Sole

Con grande rammarico di Mullally e degli altri partecipanti alla missione Keplero, sono i dati su tali pianeti, approssimativamente di dimensioni terrestri e con un periodo di circolazione di oltre 200 giorni terrestri, che potrebbero rivelarsi errati. La natura dell'errore sta, secondo l'opinione di Mullally, nell'architettura di Keplero. Nell'ottica del telescopio, i pianeti simili alla Terra (compresa la Terra stessa, se il telescopio è puntato da un altro sistema planetario) danno un segnale indistinto, che è facilmente confuso con il rumore, scrivono Mullally e i suoi colleghi. Questo non significa che non ci siano duemilacinquecento pianeti extrasolari; ma la loro esistenza deve essere confermata da osservazioni con altri strumenti astronomici.

