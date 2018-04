Alghe pericolose sulle coste del Lago Baikal

"L'inquinamento delle coste del lago Baikal ha assunto dimensioni catastrofiche. Circa il 60% delle coste del lago sono ricoperte da Spirogyra, alghe che proliferano in acque stagnanti, in precedenza nel lago non era mai stata registrata una situazione simile", — si afferma in un documento finito a disposizione di Sputnik.

Il Baikal è uno dei più grandi laghi del pianeta: è il più profondo (1637 metri), è il più antico (25 milioni di anni) con un ecosistema vario di flora e fauna di acqua dolce. Il lago è unico in termini di volume e qualità dell'acqua dolce (23.600 chilometri cubici, oltre il 20% delle riserve mondiali). Nel 1996 è stato incluso nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.