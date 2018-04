In Russia potrebbe essere costituita holding per sviluppare missile superpesante

Una struttura verticalmente integrata, guidata dalla compagnia "Energia" può essere creata come parte dell'agenzia spaziale russa “Roscosmos” per lo sviluppo di nuovi missili russi della classe media "Soyuz-5" ed il vettore super-pesante per i voli verso la Luna e Marte, ha rivelato a Sputnik una fonte nel settore aerospaziale.

Il decreto presidenziale sulla creazione di un razzo vettore superpesante è stato firmato all'inizio dell'anno. Il principale sviluppatore del vettore è la compagnia Energia. Entro la fine del 2019 la progettazione dovrebbe essere completata, mentre il primo lancio è previsto per il 2028. "Il razzo superpesante" viene progettato per realizzare le missioni spaziali avanzate, ad esempio voli per raggiungere la Luna e Marte.

"E' in valutazione la creazione di una holding con il coinvolgimento di Energia, Progress "così come il centro di ricerca Lavochkin e probabilmente la società Energomash, ovvero tutte le compagnia per la progettazione dei razzi vettore Soyuz" e per costituire sulla sua base un razzo vettore superpesante", ha detto l'interlocutore.