L'attaccante della nazionale argentina durante il suo compleanno sarà in Russia in occasione dei Mondiali di calcio.

Il ministro della Cultura Fisica e dello Sport della regione di Mosca Roman Teryushkov ha raccontato come ci si preparerà al compleanno dell'attaccante della nazionale argentina Lionel Messi.

Secondo "Championat.com" riferendosi al ministro, Messi per il suo compleanno, il 24 giugno, sarà in Russia insieme alla nazionale. L'Argentina si troverà in ritiro nella provincia di Mosca.

"Insieme al distretto di Bronnitsy vogliamo organizzare un grande evento sullo sfondo dei Mondiali. Vogliamo tradurre tutti i menu dei ristoranti nelle lingue native dei tifosi", ha dichiarato Teryushkov.

Si sottolinea che questo li aiuterà a sentirsi a casa.